В своем Telegram-канале замминистра обороны напомнила, что россияне ведут также и психологическую войну, в попытке подорвать нашу психологическую стойкость и единство, информирует «НБН».

По словам Маляр, для достижения этих целей враг использует военные и информационные методы. Например, армия Путина намеренно наносит удары по Киеву, поскольку для наших граждан это не просто столица, а символ несокрушимости и сопротивления.

Представитель Минобороны сообщила, что за несколько часов до террора РФ запустила информационно-психологическую атаку в надежде дискредитировать представителей политической и военной власти Украины.

Чиновница подчеркнула, что цель обстрелов и дезинформации о руководстве страны одна – вызвать у украинцев чувство беззащитности, что врагу не удается с начала полномасштабной войны.

Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Украина ответит на массированный террор российских захватчиков, заставив их пожалеть об атаках на нашу страну.