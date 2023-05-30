В оборонном ведомстве страны-агрессора прокомментировали «взрывное» утро в столице РФ в результате атаки беспилотников. Традиционно ведомство возложило ответственность за удар на украинское руководство, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

В Минобороны РФ заявили, что взрывы в Москве были «террористической атакой киевского режима», который применил для обстрела восемь БПЛА самолетного типа.

При этом в ведомстве отчитались о якобы уничтожении всех дронов, уточнив, что три беспилотника подавили средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего они потеряли управление и отклонились от цели. Остальные пять БПЛА якобы ликвидировали с помощью ЗРПК «Панцирь-С».

Как сообщалось, вечером 29 мая во временно захваченном Мелитополе прогремел взрыв. Мэр Иван Федоров показал фото с места инцидента.