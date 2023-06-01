Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что в первый день лета около 03:00 ночи российские захватчики продолжили серию обстрелов украинской столицы. Армия Путина атаковала Киев баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования из ОТРК «Искандер», информирует «НБН».

В ведомстве рассказали, что оккупанты запускали снаряды с северного направления – Брянской области Российской Федерации. Российские войска обстреляли столицу 10 ракетами – 7 баллистических «Искандер-М» и 3 крылатые «Искандер-К».

Силы противовоздушной обороны Украины ликвидировали все воздушные цели, однако обломки ракет упали на территории Деснянского и Днепровского районов Киева, что привело к разрушениям и жертвам. В результате удара по столице погибли двое взрослых и один ребенок.

Напомним, военный объяснил цель серии атак Российской Федерации на столицу Украины.