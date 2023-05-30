Ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в комментарии изданию Оbozrevatel объяснил, почему путинские войска трижды за два дня атаковали Киев, информирует «НБН».

По его словам, российские захватчики с помощью двух ночных атак на столицу не достигли желаемого результата, поэтому нанесли новый удар уже днем 29 мая.

Гетьман отметил, что ночью ВС РФ выпускали иранские БПЛА, чтобы проверить нашу противовоздушную оборону. После оккупанты ударили крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101 и Х-555, чтобы увидеть, работает ли украинская ПВО по этим классам ракет.

Днем 29 мая армия Путина осуществила обстрел уже баллистическими ракетами, вероятно, «Искандер-М» и «Искандер-К», чтобы также проверить возможности нашей противовоздушной обороны.

Майор напомнил, что россияне долгое время не применяли мощные ракеты «Искандер» по Украине. Такое вооружение тяжело перехватить, однако системы IRIS-T и Patriot, переданные западными союзниками, позволяют делать это.

Отметим, что сегодня ночью, 30 мая, РФ атаковала столицу дронами-камикадзе. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о последствиях удара.