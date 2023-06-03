Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Ивана Федорова в телеграм.

Так, с его слов стало известно, что вблизи города Мелитополь Запорожской области прозвучал взрыв на железной дороге. На данный момент известно, что эту железную дорогу оккупанты использовали для перевозки личного состава, а также собственной военной техники.

«Украинская железная дорога против оккупантов.

Несколько часов назад железнодорожные рельсы вблизи села Долинское Акимовского района громко остановили работу.

Рашисты используют нашу железную дорогу для перевозки личного состава и военной техники на фронт. Минус один путь для русни» — написал Иван Федоров в своем телеграм-канале.

Помимо этого стоит отметить, что на территории временно оккупированной Запорожской области россияне очень часто теряют технику и личный состав благодаря качественной работе бойцов ВСУ.

Ранее стало известно, кто стоит за подрывом оккупантов в Запорожской области.