Об этом пишет «НБН» со ссылкой на пресс-службу СБУ и «УП«.

Так, в источниках рассказали о том, что за подрывом коллаборантов Сергея Дидовидюка, который является заместителем руководителя штаба «Мы вместе с Россией» и его дочерью Яной, которая является так называемым заместителем «главы военно-гражданской администрации пгт Михайловка» Беднякова стоит Служба безопасности Украины.

Коллаборант Дидовидюк с дочерью погибли, также там был сам Бедняков, о состоянии которого сейчас мало известно. Кроме того, жена Дидовидюка получила травмы.

Отметим, что официальных комментариев в СБУ поэтому поводу не давали.

«Все детали по «бавовне» мы сможем рассказать после нашей победы. Но учитывая некоторые случаи, которые случаются на временно оккупированных территориях, коллаборанты должны понимать: для них лучше оказаться в украинской тюрьме, чем на концерте Кобзона» — говорят в СБУ

К слову, это уже далеко не первый случай, когда украинские спецслужбы «убирают» российских оккупантов.

Напомним, ранее мы писали о том, что коллаборанты массово покидают украинскую территорию.