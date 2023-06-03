Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на «Европейская правда«.

«Десятки тысяч детей остались сиротами, сотни тысяч домов разрушены, более десяти миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома, но война продолжается и может легко стать глобальной» — говорится в венгерском видеоролике.

Далее закадровый голос говорит с призывом прекратить российско-украинскую войну и в то же время заявляет, что спасти человеческие жизни могут только мирные переговоры между странами. «Настало время для мира» — говорит закадровый голос.

К тому ж, нужно отметить, что в самом видеоролике демонстрируются фрагменты, на которых изображены украинские дети, беженцы, танки, а также карта Украинского государства, на которой Крымский полуостров принадлежит России.

К слову, это уже далеко не первый скандал, связанный с венгерским государством. Достаточно часто премьер-министр страны делает неоднозначные заявления по поводу Украины.

Мы также писали, что ранее в МИД прокомментировали скандальное заявление Орбана.