Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на блогера Necro Mance.

Блогер заявил о том, что 30 мая текущего года Силы обороны Украины уничтожил высокопоставленного российского военного, а конкретнее полковника Михаила Никилина.

Впервые о гибели российского полковника написала страница Воронежской школы в которой учился сам Никилин. Там посочувствовали гибели российского военного. Позже блогер распространил информацию и в шутливой форме написал: «Бывший воронежский ученик, командир хз какого полка полковник Никилин Михаил Андреевич 1985 г.р. 30/05/23 непонятным образом невыносимо утратился в ходе СВОВУ».

Отметим, что это уже далеко не первый случай гибели высокопоставленного российского чиновника на российско-украинской войне.

Отметим, мы также писали о том, как меняется ситуация в Бахмуте.