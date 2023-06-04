Об этом пишет «НБН» со ссылкой на заявление Игната в эфире национального телемарафона.

Юрий Игнат рассказал о том, что две российские крылатые ракеты в эту ночь попали по оперативному аэродрому, который находится вблизи города Кропивницкий. О том, пострадал ли кто-то в ходе этой атаки и какие масштабы разрушения Юрий Игнат не рассказал.

«Крылатые ракеты все не уничтожили, уничтожены четыре из шести.

К сожалению, попали в оперативный аэродром вблизи Кропивницкого». — заявил спикер командования Воздушных сил Украины.

Также Юрий Игнат отметил, что Украинскому государству необходимо усиливать системы противовоздушной обороны для того, чтобы в будущем подобных ситуаций случалось как можно меньше.

Помимо этого Игнат также рассказал и о ситуации в Сумской области. Там, за словами спикера Воздушных сил присутствуют поражения на объектах инфраструктуры.

Следует напомнить, мы также писали о ночной атаке на Киев.