Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на заявление Натальи Гуменюк в эфире телемарафона.

Гуменюк рассказала, что армия Российской Федерации в действительности вывела в Черное море несколько кораблей-ракетоносителей, но и так и не стала запускать ракеты с них. Гуменюк заявила, что главной причиной, по которой РФ не выпустила ракеты с кораблей является плохая погода.

Также она заявила, что на это раз оккупационная армия Российской Федерации в основном совершала атаки с воздуха, используя дроны-камикадзе иранского производства «Шахед», а также ракеты воздушного базирования. Корабли армии России испугалось шторма и поэтому вернулись в пункты дислокации. Также Гуменюк отметила, что по состоянию на утро шторм не сильно затих, поэтому корабли не могут выйти в море.

Также известно, что по данным ОК «Юг» на данный момент в Черном море на боевом дежурстве пребывает 12 кораблей российского Черноморского флота.

Напомним, мы также писали о ночной атаке оккупантов.