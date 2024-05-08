Итальянское издание Corriere della Sera, ссылаясь на проект документа, сообщило, что государства-члены Альянса на саммите организации в Вашингтоне, который состоится в июле, хотят подписать отказ от введения вооруженных сил НАТО в Украину.

Журналисты утверждают, что одно их главных положений соответствующей декларации блока – «никаких сапог на земле», пишет «НБН» со ссылкой на Kreschatic.

Также, по данным СМИ, управление контактной группой «Рамштайн» из 50 стран, что сейчас является обязанностью главы Министерства обороны США Ллойда Остина, может стать задачей штаб-квартиры Альянса. Соответствующее решение также примут на саммите НАТО в столице Штатов.

Напомним, что ранее итальянское издание La Repubblica утверждало, что у Альянса есть два условия, при которых организация введет свои войска в Украину. По словам журналистов, есть две таких «красных линии» для НАТО.