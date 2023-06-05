Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на заявление Маляр в эфире телемарафона.

Так по словам заместителя главы Министерства обороны Украины стало известно, что украинские военные на некоторых участках фронта на Бахмутском направлении достигли значительных успехов. Маляр заявляет, что в некоторых местах воинам удалось продвинуться до 1600 вглубь.

Анна Маляр заявляет, что за эти сутки бойцы Вооруженных сил Украины продвинулись в направлении Орехово-Васильевка от 200 до 600 метров. Ну а в направлении Иванковское-Клещеевка от 100 до 700.

Также представительница Министерства обороны Украины заявила, что несмотря на то, что российские оккупанты пытаются удержаться свои позиции на Бахмутском направлении изо всех сил бойцы ВСУ все же ведут некоторые контрнаступательные действия. К слову, направлении возле Бахмута является самым горячем на российско-украинском фронте.

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