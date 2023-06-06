Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на заявление Валерия Шершня в эфире национального телемарафона.

Представитель Вооруженных сил Украины рассказал о том, что российские оккупанты, несмотря на то, что они несут фактически колоссальные потери на Марьинском направлении пытаются захватить город любой ценой. Шершень отмечает, что армия Российской Федерации ведет регулярные обстрелы, а также применяет тяжелую технику в попытках оккупировать Марьинку.

Помимо этого Валерий Шершень отмечает, что на данный момент бои за город ведут и кадыровцы, которые прибыли совсем недавно. Это может свидетельствовать о большом стремлении оккупантов захватить Марьинку, как можно быстрее.

«Так называемый «ахмат-север» заменил здесь подразделение «шторм z». Вызывающие в начале головорезы, которым не хватало мотивации, получив достойный отпор, быстро потеряли свой распиаренный боевой дух и энтузиазм» — отметил представитель Сил обороны Таврического направления.

Следует напомнить, ранее Зеленский рассказал, сколько Patriot нужно Украине, что защитить своих граждан.