О том, что ночью на пятницу, 10 мая, силы ГУР Минобороны провели успешный удар по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) на территории Калужской области РФ, пишет «НБН», ссылаясь на источники «РБК-Украина».

Как стало известно, данная атака была совершена несколькими отечественными дронами-камикадзе, и вопреки «отличной работе» противовоздушной обороны страны-агрессора, в месте «прилета» ударных беспилотников началось сильное возгорание, после серии из пяти «хлопков».

По уверениям очевидцев инцидента, огонь поначалу слегка охватил топливные емкости, но, в итоге, вывел из строя, и «выжег»:

одну установку атмосферно-вакуумной трубчатки АВБТ-101 (позволяет перерабатывать 1,2 млн тонн нефти/ежегодно);

три цистерны с ДТ (дизельным топливом);

одну цистерну с горюче-смазочными материалами (мазутом).

Ранее мы писали о том, что СМИ сообщали детали удара беспилотником по НПЗ в Башкортостане 9 мая.