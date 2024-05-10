Пресс-секретарь ВС ВСУ в эфире национального телемарафона заявил, что потребность в боеприпасах для противовоздушной обороны у защитников есть всегда, учитывая интенсивность атак российских захватчиков на нашу страну, информирует «НБН».

По словам майора, ему не стоит сообщать все детали публично, чтобы не помогать врагу. Однако украинцы могли заметить результаты эффективной работы сил ПВО во время последнего масштабного комбинированного удара по стране, когда ВС РФ атаковали ее почти всеми имеющимися средствами огневого поражения.

Представитель Воздушных сил отметил, что во время таких ударов армии Путина Украине не хватает средств противовоздушной обороны и ракет к ним, так она самостоятельно не производит такое оружие.

Как сообщалось, Евлаш объяснил, почему не установили тип оружия, которым войска Российской Федерации нанесли удар по Харькову в среду, 8 мая.