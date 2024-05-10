Гарант в ходе совместной пресс-конференции с главой Словакии Зузаной Чапутовой подтвердил, что войска страны-агрессора начали в Харьковской области новую волну наступления – ночью завязался жестокий артиллерийский бой, утром Силы обороны остановили атаку врага в регионе.

По словам украинского лидера, защитники знали о планах «второй армии мира» и были готовы к такому развитию событий, сообщает «НБН» со ссылкой на «Укринформ».

Президент уточнил, что на Харьковщине ВСУ встретили армию Путина войсками и артиллерией. Зеленский добавил, что командование рассчитало силы для того, чтобы дать отпор российским захватчикам, учитывая, что оккупанты еще могут подтягивать личный состав на этот участок фронта.

Напомним, в Министерстве обороны Украины прокомментировали попытку прорыва путинских захватнических сил в Харьковской области 10 мая. В ведомстве сообщили подробности отражения вражеской атаки.