Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на заявление Евгения Рищука в эфире национального телемарафона.

Так, если верить официальным заявлениям мэра Алешек, то на данный момент известно, что на территории общины из-за подрыва Каховской гидроэлектростанции уже присутствует 9 погибших.

Он отметил, что за последнее время им удалось «выловить» уже 8 тел мирных жителей на территории Алешковской общины, и как сказал Рищук, скорее всего это далеко не последние жертвы.

К слову, также известно, что погибшие от подрыва Каховской гидроэлектростанции присутствуют и в других населенных пунктах Херсонской области. Чуть ранее СМИ сообщали о жертвах в районе н.п. Голая Пристань.

Отметим, что представители Госслужбы чрезвычайных ситуаций продолжают работу по спасению украинских граждан.

Напомним, ранее в ГСЧС показали, как спасают людей на Херсонщине.