Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Сергея Наев.

Генерал-лейтенант Сергей Наев, который занимает должность командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины продемонстрировал зенитные комплексы Viktor, которые используют украинские бойцы. Он также отметил, что такие комплексы стоят и в Киевской области и именно с их помощью зенитчики Вооруженных сил Украины сбивают дроны-камикадзе «Шахед».

Сергей Наев отметил, что данное вооружение является крайне простым в управлении и обслуживании, но очень эффективным против дронов-камикадзе «Шахед», которыми российская армия достаточно часто атакует украинские территории

«Зенитные комплексы Viktor просты в обслуживании и маневреннее. В сочетании с тепловизионным прицелом и коллиматорным целеуказателем это мощное оружие против «Шахедов»» — заявил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее мы писали об освобождении населенных пунктов на Запорожском направлении.