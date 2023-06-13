Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Стрелкова в телеграме.

Преступник заявляет о том, что уже в ближайшее время украинская армия может совершить серьезную атаку на город Донецк, который на данный момент является подконтрольным для российских оккупантов. В ходе этой атаки, по словам террориста, бойцы Вооруженных сил Украины могут закрепиться в самом городе, что создаст большие трудности для армии РФ.

«Выбить украинцев обратно из городских кварталов будет не менее сложно, чем взять так и не взятую до сих пор пресловутую Марьинку. Противник будет продолжать активные тактические операции под Бахмутом — с целью сковывания там наших сил и средств, расхода боеприпасов» — пишет военный преступник.

Также Гиркин довольно пессимистично высказался по поводу ситуации в приграничных с Украиной областях РФ. Он считает, что в Белгородской области вскоре может возникнуть полноценный фронт, а на территории Брянской и Курской области может случится ситуация, похожая на атаки добровольцев в районе н.п. Грайворон и Шебекино.

Напомним, ранее мы писали о ракетном ударе по Кривому Рогу.