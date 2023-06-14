Об этом пишет «НБН» со ссылкой на Кадырова.

Глава Чечни Кадыров рассказал что его «правая рука» и по совместительству депутат Госдумы Российской Федерации остался в живых и даже не был ранен, а все, что писали в последнее время средства массовой информации является украинским «вбросом».

«Спасибо всем, кто переживал! Адам Султанович жив-здоров и даже не ранен. Я это знал с самого начала фейкового вброса, но решил продемонстрировать всем, в первую очередь украинцам, до какой степени опустились их средства массовой информации. Это насколько нужно не уважать свою аудиторию, чтобы нагло врать, заведомо зная, что ложь могут опровергнуть. А когда я подлил масла в огонь, уже авторы фейка сами поверили в свою сказку» — написал Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

Стоит также отметить, что по словам самого Кадырова, он уже якобы успел провести переговоры с Делимхановым.

Отметим, ранее мы писали об уничтожении кортежа Делимханова.