Об этом пишет «НБН» со ссылкой на ОК «Север«.

Представители оперативного командования «Север» заявили о том, что армия Российской Федерации, 14 июня совершила обстрел нескольких населенных пунктов Черниговской и Сумской областей. В результате чего есть погибшая женщина. Она погибла в населенном пункте Янжуловка, также известно, что там из-за обстрела оккупантов в жилом квартале было повреждено два частных дома.

Стоит отметить, что 14 июня, российские оккупанты начиная с самого утра активно совершали обстрелы по населенным пунктам Янжуловка, Красный Хутор и Карпович, которые находятся на территориях Черниговской, а также Сумской области. По предварительным данным известно, что армия Российской Федерации наносит удары из различных видов вооружения, среди которых присутствуют минометы и ствольная артиллерия.

К слову, российские оккупанты очень часто обстреливают приграничные территории Украины.

Напомним, ранее мы писали об операции в Бахмуте.