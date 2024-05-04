О том, что на территории Кропивницкого района соответствующая комиссия документирует последствия вчерашнего дневного ракетного удара, обследуя разрушенные домовладения, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале главы Кировоградской областной военной администрации (ОВА) Андрея Райковича.

По словам Райковича, уже можно сделать выводы — частично повреждены 20 частных домов, из которых три жилых постройки подверглись серьезнейшим разрушениям. Кроме того, масштабы последствий помогают устранять надлежащие коммунальные службы, пока представители вышеописанной комиссии составляют акты, с целью перехода к оперативному восстановлению поврежденного имущества.

Также, пострадавший от ракетного удара РФ мужчина, своевременно и оперативно прооперирован, однако состояние жертвы военного преступления государства-террориста — стабильно тяжелое.

Фото — t.me/kirovogradskaODA

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