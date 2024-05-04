О том, что поскольку правительством Украины выполнены все взятые на себя обязательства касательно программы МВФ, и потому государства-партнеры продолжат придерживаться своих намерений в оказании поддержки в 2024 году, расширив финансирование, пишет «НБН», ссылаясь на прогнозирование, обнародованное в официальном Facebook-профиле главы Национального банка Украины Андрея Пышного.

По словам Пышного, текущая война спровоцировала потерю 30 процентов экономики Украины, а убытки от разрушений достигают сотен миллиардов долларов, что вызвало колоссальную потребность продолжения финансирования госбюджета, расходная часть которого невозможно покрыть «за счет раненой украинской экономики».

Глава банка-регулятора акцентировал:

Базовый сценарий НБУ определяет, что этот год принесет нам финансирование именно на ту сумму, на которую мы рассчитываем, — около 38 млрд долларов.

Ранее мы писали о том, что аналитики оценивали ущерб гражданской инфраструктуре по регионам Украины.