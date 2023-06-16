Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на заявление командующего группировкой войск «Таврия» Александра Тарнавского.

В своем телеграм-канале представитель Вооруженных сил Украины рассказал о том, что на Таврическом направлении защитники продолжают уничтожать российских оккупантов и освобождать собственные территории. Он рассказал, что за прошлые сутки между воинами Вооруженных сил Украины и российскими оккупантами произошло 36 боевых столкновений, а также 578 обстрелов. Помимо этого он отметил, что за это время Силы обороны Украины, а конкретнее ракетные и артиллерийские войска выполнили более 1400 огневых заданий.

Также он отметил, что российские оккупанты несут серьезные потери. По крайней мере известно, что за прошлые сутки, по словам Тарнавского, оккупанты потеряли более чем 4 роты собственных «вояк», а также более 50 единиц техники, среди которой были танки, БМП и другое.

Напомним, ранее мы писали о деоккупации Херсонщины.