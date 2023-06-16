Об этом пишет «НБН» со ссылкой на российский телеграм-канал «База«.

В телеграм-канале сообщили о том, что рядом с теплоэлектроцентралью на территории округа Дзержинский, который находится в Московской области случился пожар. Масштабы пожара на данный момент неизвестны, также не ясно есть ли пострадавшие в ходе данного происшествия и что стало причиной его возникновения.

«Пожар рядом с ТЭЦ в Дзержинском. Что именно горит — пока неизвестно. На место следуют несколько пожарных» — пишет российский телеграм-канал «Baza». Другое российское издание «ASTRA» сообщает о том, что пожар возник на территории ТЭЦ-22.

К слову, в последнее время, на территории Российской Федерации достаточно часто начали возникать внезапные пожары. К примеру можно взять недавние происшествия в Ростове, а также в Уфе.

Отметим, ранее мы писали о происшествии в Курской области.