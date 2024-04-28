О том, что Кремль второй год кряду аннулирует традиционные шествия «Бессмертного полка», приуроченные к 9 мая, поскольку ощущает высокую степень риска возникновения чрезвычайных ситуаций, включая и вероятность проявления недовольства местного социума, спровоцированного провальной войной против Украины, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании.

Аналитики военной разведки Британии отмечают — Москва отменила марши «Бессмертного полка», однако разрешила развешивать портреты погибших родственников на автомобилях или в местах общественного доступа, выделив на это период с 1 по 11 мая.

Также, в пяти областях страны-агрессора — Брянской, Псковской, Белгородской, Рязанской и Курской запретили парады к 9 мая, судя по всему, из-за обоснованных опасений ударов украинскими беспилотниками.

В частности, Минобороны Великобритании указало — в 2023 году, за неделю до 9 мая, над башнями Кремля взорвался «неизвестный» дрон-камикадзе, в чем Россия привычно обвинила Украину.

Ранее мы писали о том, как британский министр Вооруженных Сил оценивал потери РФ в войне против Украины.