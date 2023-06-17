Об этом пишет «НБН» со ссылкой на Олега Синегубова, главу Харьковской ОВА.

Так, со слов главы Харьковской областной военной администрации становится известно, что российские оккупанты нанесли удар по автомобилю на территории населенного пункта Гурьев Казачок, который находится в Богодуховском районе Харьковской области. По последним данным известно, что погибли все, кто находился в авто на тот момент. По предварительной информации известно, что это 4 человека, их личности устанавливаются.

По данным Харьковской ОВА удар по авто был нанесен российскими оккупантами противотанковой ракетой. Это уже далеко не первое преступления террористического режима путина против мирных граждан Украины.

«По предварительным данным в автомобиле находилось 4 человека, которые погибли на месте. Детали устанавливаются. Это очередной террор россиян против мирного населения» — отмечает глава Харьковской ОВА Синегубов.

Следует напомнить, ранее мы писали об обстрелах Херсонщины.