Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на местные власти.

Так с официальных источников становится известно, что на территории города Константиновка пострадало двое человек в результате обстрела российских оккупантов из ствольной артиллерии. Среди раненых оказались девятилетний ребенок и женщина 57 лет. Оба пострадавших были доставлены в местную больницу с ранениями разных степеней тяжести.

«В результате попадания снарядов по частному сектору получили ранения 9-летняя девочка — у нее диагностированы закрытые травмы грудной клетки и живота, открытый перелом плеча, рваные раны ног и множественные ссадины. Также в больницу с осколочным ранением ноги попала женщина 57 лет, говорится в сообщении» — говорят в Донецкой ОВА.

Также там сообщили о том что в городе было повреждено более десятка домов, гаражей, несколько автомобилей, а также других объектов гражданской инфраструктуры.

Напомним, ранее мы писали о дневной атаке на Киев.