Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Ивана Федорова.

Мэр временно оккупированного города Мелитополь, который находится на территории Запорожской области Иван Фёдоров рассказал о том, что между вояками регулярных войск Российской Федерации (которые были пьяными) и между сотрудниками ФСБ произошел конфликт в ходе которого одна из сторон открыла огонь.

«В ночь с 15 на 16 июня пьяные военные, которые заселились в одну из квартир многоэтажки на микрорайоне, открыли огонь по ФСБшникам и военной полиции, которые приехали их успокоить» — заявил мэр временно оккупированного Мелитополя.

Также мэр Мелитополя упомянул о том что на прошлой неделе российские оккупанты устроили перестрелку с осетинами Федоров отмечает, что оккупанты сделали с Мелитополя «криминальную столицу оккупированной Запорожской области».

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