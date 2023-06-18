Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на партизанское движение «Атеш».

Представители партизанского движения говорят о том, что на временно оккупированных территориях, а точнее в Крыму и в Херсонской области из-за подрыва каховской гидроэлектростанции начинает распространяться холера. В связи с чем солдаты армии Российской Федерации начинают умирать.

Представители партизанского движения говорят о том, что это связано с тем, что у россиян присутствует достаточно серьезная проблема с чистой бутилированной водой, поэтому они, скорее всего пьют из открытых источников, которые заражены холерой.

На данный момент уже зафиксировано несколько случаев смертей российских военных от холеры и вполне возможно, что это далеко не последние смерти от болезни.

Ранее мы писали о масштабных потерях оккупантов за прошлые сутки.