Только за минувшие сутки, как пишет «НБН» со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook, бойцы нашей страны уничтожили 650 захватчиков.

Если говорить об уничтожении живой силы и техники РФ за минувшие сутки на фронте в Украине, то бойцы ВСУ ликвидировали 650 человек живой силы, семь танков, 23 единицы ББМ, 13 артиллерийских системы, одну реактивную систему залпового огня, два вертолета, семь БПЛА, двенадцать крылатых ракет, четырнадцать единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также две единицы спецтехники.

Напомним, ранее мы уже писали об уничтожении вражеской авиации в небе над Украиной за минувшие сутки.