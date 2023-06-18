Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на «ERR«.

Представитель разведки эстонских Сил обороны полковник Марго Гросберг заявил о том, что в ходе контрнаступательных действий бойцы Вооруженных сил Украины потеряли менее 10% от всей техники, которая была предоставлена западными партнерами.

В то же время Гросберг сказал, что этот показатель может вырасти, поскольку потери техники являются неизбежными, так как во время наступления каждая армия будет терять технику.

Он добавил, что западная техника лучше защищает военнослужащих и даже если она выходит из строя, экипажи часто выживают, не получая серьезных ранений.

Помимо этого представитель эстонской разведки упомянул о том, что украинские подразделения, которые в последние несколько месяцев активно готовились к контрнаступлению ещё не находятся в боевых действиях.

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