В своем отчете разведка Соединенного Королевства утверждает, что главарь «вагнеровцев» пошел на обострение конфликта с оборонным ведомством страны-агрессора в неудобный для Шойгу момент.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-аккаунт Минобороны Великобритании.

Министерство обороны РФ потребовало от ЧВК и других «добровольческих формирований» подписать с ним контракты до 1 июля. Реагируя на ультиматум, олигарх предоставил ведомству контракт собственной разработки, заявив, что он ожидает ответ.

Британская разведка отмечает, что текст документа «повара Путина» не был обнародован, однако сам факт передачи контракта в министерство свидетельствует о повышении ставок Пригожиным и его очередной попытке подорвать авторитет военного руководства России.

Для оборонного ведомства такой вызов со стороны владельца «Вагнера» стал чувствительным на фоне борьбы с украинским контрнаступлением.

Напомним, что в начале месяца «повар Путина» выдвинул ультиматум Минобороны РФ, пригрозив прийти на «Рублевку».