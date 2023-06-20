Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщене Генштаба ВСУ, на временно захваченной РФ территории Запорожской области враг активизировал фильтрационные действия. В частности, оккупанты тщательно проверяют документы, а также другие вещи у местного населения. Кроме того, у людей отбирают отпечатки пальцев. На захваченной территории враг оборудовал дополнительные блокпосты, а также пункты фильтрации.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что оккупанты сожгли собственный грузовик с экипажем на территории Запорожской области.