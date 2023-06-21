В интервью британскому изданию The Economist глава ГУР МОУ заявил, что за 9 лет изучения агрессии соседнего государства он получил уникальную возможность для оценки рисков ядерной эскалации со стороны РФ, информирует «НБН».

Генерал отметил, что, как начальник разведки он прямо говорит, что ядерного удара россиян по Украине не будет. Он отметил, что при всей его неприязни к государству-террористу, им руководит «не так много идиотов».

Также в интервью начальник ГУР прокомментировал атаку дронов на Кремль, которая произошла в мае. Буданов назвал главный результат инцидента в сердце российской столицы.