ВСУ на деоккупированных территориях обнаружили заявления военнослужащих ВС РФ, датированные 18 января 2023 года, в которых они объясняют свой отказ выполнять распоряжение командования 58-й общевойсковой армии Южного военного округа о наступлении.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «Радио Свобода».

Оккупанты пишут, что не готовы участвовать в военной операции из-за моральной и психической неустойчивости, а также отсутствия боевого опыта. По их словам, наступление будет для них «дорогой в последний путь».

Отметим, что в мае прошлого года СБУ сообщала, что на Юге Украины оснащенная новейшей техникой и вооружением 58-я армия РФ, бойцы которой считались элитными, была полностью разгромлена.

Как сообщалось, стало известно о самоубийстве подполковника ВС РФ. Комбат не смог вынести колоссальные потери своего подразделения после «мясных штурмов» на Юге Украины.