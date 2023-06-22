О том, что представители государства-террориста уже сформировали комиссию, которая должна проверить сведения о массовых случаях мародерства, совершенных «кадыровцами» не только на временно оккупированных территориях нашей страны, но и в приграничных регионах РФ, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Центра национального сопротивления».

Как стало известно, подобную комиссию возглавит генерал-лейтенант Владимир Кочетков: данная структура станет разбирать дела, связанные с мародерством со стороны подразделений «Ахмат», терроризирующих местных жителей на временно оккупированных территориях Украины и Белгородской области РФ. Стоит отметить, что такие проверки начались исключительно вследствие жалоб российского населения, а обращения украинцев не принимались к сведению — это лишний раз указывает на настоящие намерения «освободителей».

Ранее мы писали о том, что Россия перебросила в Запорожскую область оккупантов из личных отрядов Кадырова.