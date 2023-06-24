Об этом пишет «НБН» со ссылкой на полк Калиновского.

Из заявлений представителей белорусского добровольческого формирования становится известно, что скорее всего они готовятся положить конец власти белорусского диктатора Александра Лукашенко. Во время выступления бойцы полка заявили, что сейчас как раз таки наступило подходящее время для уничтожения тирании. Также они отдельно обратились и к самим военным Вооруженных сил Беларуси, призвав их ни в коем случае не участвовать в войне в России.

«Подходящие условия для уничтожения диктатуры приближаются. Это начало конца большой тирании. Я обращаюсь ко всем белорусским военным: не участвуйте во внутреннем конфликте России, эта гражданская война нас не касается.

Мы имеем Беларуси резерв, который включает военных и просто граждан, которые готовы вызволять Беларусь от оккупации. Нам нужны будут люди для решительных действий. Вступайте в отряды самообороны. Каждый город, каждая улица, будьте готовы для контроля над своей территорией и поддержки порядка» — официальное заявление полка имени Кастуся Калиновского.

Отметим, ранее мы писали о ситуации в Ростове.