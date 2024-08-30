Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в официальном Telegram-канале Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС), в результат атаки РФ, на предприятии города возник масштабный пожар, а также практически уничтожены здания и помещения.

По словам пресс-службы ГСЧС, на месте инцидента не прекращалось ведение надлежащих мероприятий «чрезвычайниками», задействовавшими несколько единиц специальной пожарной техники, необходимой для результативного выполнения высотных работ и своевременного подвоза воды. В итоге, серьезное возгорание удалось локализировать, но работы продолжаются.

В соответствии с предварительной информацией, в результате авиаудара государства-террориста погибли 2 человека (один пострадавший от полученных травм скончался в больнице, тело второй жертвы — деблокировали сотрудники ГСЧС).

Кроме того, по данным медслужб — у 13 человек травмы различной степени тяжести.

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