Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Forbes-Ukraine, с сентября текущего года за покупку украинских товаров, правительством гарантируется начисление компенсации, при условии подключения гражданами виртуальной/физической банковской карточки в госприложении «Дія».

Исходя из слов исполнительного директора Ukrainian Food Retail Alliance (UFRA) Наталии Петровской, сейчас проводится финальное консультирование ритейлеров специалистами Минэкономики, и относительно решения крупнейших торговых сетей о введении «национального кэшбэка» сообщат в отдельном порядке.

Впрочем, уже известно — официально к правительственной программе намерены присоединиться в сентябре, в рамках бета-тестирования, нижеуказанные торговые сети:

«АТБ-маркет»;

«Сільпо»;

«Новус»;

«Варус»;

«Ашан».

Ранее мы писали о том, как гражданам подключиться к программе «Национальный кэшбэк».