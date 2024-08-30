Как информирует «НБН» со ссылкой на X-аккаунт Минобороны Великобритании, власти Курской области на днях заявили о формировании добровольческой бригады «БАРС-Курск», в которой потенциальным новобранцам придется служить исключительно в пределах данного региона в рамках 6-месячного контракта.

Аналитики военной разведки Британии напоминают: подразделения БАРСа (Боевого армейского резерва страны) впервые созданы в 2021 году, и их назначение — поддержка российского оборонного ведомства резервистами с высокой степенью подготовки и прохождения краткосрочной службы. Кроме того, подразделения БАРСа, в основном, являются легкими пехотными формированиями, не имеющими артиллерийских средств или бронетехники.

Таким образом, создание «БАРС-Курск», судя по всему, малозначимый ответ на операцию ВСУ в Курской области, поскольку данное добровольческое подразделение сможет усилить обороноспособность этого региона только с сентября, а основные силы российский генералитет по-прежнему перебрасывает на Покровское направление в Донецкой области в восточной части Украины.

Ранее мы писали о том, что РФ отозвала своих наемников из Буркина-Фасо для защиты Курской области.