Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на официальное заявление командира корпуса Дениса Капустина.

В телеграм-канале Русского добровольческого корпуса было выложено видео, на котором Денис Капустин, который является командиром корпуса обратился ко всем россиянам, с призывом поддержать восстание против российских властей. Также Капустин заявил, что он поддерживает то, что делает Евгений Пригожин вместе с ЧВК «Вагнер». Капустин считает, что единственный способ, благодаря которому можно скинуть российскую кровавую власть — это военный переворот.

«Призываю всех наших сторонников к активным действиям» — глава РДК Денис Капустин о событиях в России.

Также глава Русского добровольческого корпуса заявил, что те бойцы группировки, которые на данный момент пребывают на территории России уже были мобилизованы и готовы противостоять российскому преступному режиму.

Напомним, ранее мы писали о результатах первых боевых столкновений.