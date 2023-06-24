Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на заявление начальника КГВА.

Представитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил о том, что ночью, оккупационная армия Российской Федерации совершила обстреляла Киев. Известно, что в 25-этажном доме в Соломенском районе в результате падения обломков погибло 2 человека, также еще 11 получили ранения. Все, кому нужна была госпитализация уже в больнице.

Прямая речь представителя КГВА: «В результате попадания обломков в 25-этажный дом в Соломенском районе произошло частичное разрушение строительных конструкций на 16, 17, 18, 19 этажах здания с возгораниями отдельными очагами по этажам. Пожар локализован в 04.40, ликвидирован в 06:30»

Отметим, что россияне достаточно часто обстреливают Киев с помощью иранских беспилотников, а также крылатых ракет.

Напомним, ранее мы писали о контрнаступлении ВСУ.