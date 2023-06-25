Об этом пишет «НБН«, со ссылкой на опубликованное видео в телеграм-канале Бутусов плюс.

В видеообращении бойцы так называемых преступных группировок «Z», которые полностью состоят из заключенных записали видеообращение к главе частной военной компании «Вагнер» Евгению Пригожину. В своем обращении преступники обвинили главу ЧВК в том, что он, якобы их предал, так как они надеялись на него и были готовы помочь фактически в любой момент. Вояки из «Шторм Z» оскорбили Пригожина, назвав его «шестюгой» и заявив, что он предал людей, которые ему поверили.

Отметим, ранее мы писали о местонахождении Пригожина.