Об этом пишет «НБН» со ссылкой на телеграм-канал «Петренко+Сводки«.

Так, если верить данным источника, то становится известно, что бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины («АЗОВ») ведут активное наступление на Бахмутском направлении и имеют успехи. Так, по последним сводкам становится известно, что в районе населенного пункта Курдюмовка украинские защитники смогли выбить оккупантов из позиций, благодаря чему им удалось закрепиться в лесополосе вдоль канала Северский Донец-Донбасс.

К слову, автор канала также заявляет, что сейчас бои продолжаются в лесопосадке возле населенного пункта Озаряновка, там все еще находятся позиции оккупантов.

Отметим, что это уже далеко не первый раз, когда бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ продвигаются на Бахмутском направлении.

Ранее Кулеба рассказал, чего Украине не хватает для контрнаступления.