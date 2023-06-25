Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на телеграм-каналы.

С источников становится известно, что во второй половине дня в городе Донецк, который на данным момент находится под контролем российских оккупантов прозвучал взрыв. Местные паблики сообщили о том, что он был зафиксирован в Ворошиловском районе Донецка. Также там сообщили, что прилетело, якобы на парковку возле БЦ «Акула», но данная информация является неподтвержденной. Кроме того, источники сообщают о как минимум одной жертве. Также отметим, что подробности касательно данного происшествия выясняются.

Похожая ситуация случилась и в городе Луганск, который также на данный момент находится под контролем российских оккупантов.

К слову, бойцы Вооруженных сил Украины достаточно часто наносят удары по оккупантам в ОРДЛО, а также на других оккупированных территориях.

Напомним, мы также писали о ситуации на Донбассе.