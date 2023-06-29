Как информирует «НБН» со ссылкой на «Общественное», во время воздушной тревоги в Запорожье ночью прогремели несколько взрывов.

В настоящее время нет информации о последствиях взрывов и их причинах. В свою очередь в Запорожской областной военной администрации призвали жителей оставаться в укрытиях до конца воздушной тревоги.

В свою очередь, в Воздушных силах Вооруженных сил Украины предупредили население, что на территории Запорожской область есть высокая угроза применения захватническими силами баллистического вооружения.

Ранее вчера в Запорожской областной военной администрации показали последствия ракетной атаки России по региону.