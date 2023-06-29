Несмотря на введение «сухого закона» оккупационным «губернатором» Запорожской области Евгением Балицким, в Мелитопольском районе продолжает процветать самогоноварение. Захватчики начали гибнуть от нелегального производства спиртного.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на местное издание «Риа Мелитополь».

Инцидент произошел в поселке Мирное, где семья Кушнаревых, являющаяся поклонниками РФ, угостила своей «самогонкой» путинского солдата. «Дегустация» алкоголя происходила в их дворе. В результате употребления «огненной воды» оккупант умер.

СМИ сообщают, что россияне задержали местного гауляйтера Юрия Радькова, который отвечает за территорию, где был ликвидирован «освободитель». Также началось расследование в отношении Кушнаревых.

Напомним, что ранее в этом же поселке захватчик устроил стрельбу и бросил гранату в дом из-за отказа продавщицы продать ему бутылку водки.