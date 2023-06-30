В интервью The War Zone генерал ответил на вопрос журналиста, верит ли он в деоккупации всех временно захваченных регионов Украины уже в этом году, информирует «НБН».

По словам начальника украинской разведки, защитники все равно выйдут на границы нашей страны по состоянию на 1991 год и военное руководство сделает все, чтобы выполнить план. Говоря о сроках освобождения территорий, Буданов отметил, что в таких вопросах может дать гарантии только Бог.

Также в интервью глава ГУР рассказал, что Кремль поручил ФСБ убрать Пригожина. Генерал оценил возможность ликвидации олигарха силовиками РФ.