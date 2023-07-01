Об этом пишет «НБН» со ссылкой на ISW.

Так, в Институте изучения войны говорят о том, что вероятность того, что оккупанты намеренно совершат подрыв ЗАЭС очень низкая, но все же там отмечают, что подобные мнения были и о ситуации на Каховской гидроэлектростанции, которую оккупанты все таки взорвали. Также примечательно, что в случае, если оккупанты решатся на такой шаг, то это создаст больше проблем для них самих, чем для контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Кроме того, аналитики Института изучения войны тщательно проанализировали ситуацию и предоставили три возможных исхода данного события:

— Сбросить облученную воду из ЗАЭС в Каховское водохранилище, чтобы помешать украинскому переходу через уже в значительной степени осушенное водохранилище.

— Создать радиоактивный шлейф, чтобы покрыть большую территорию на юге Украины, хотя реакторы спроектированы таким образом, чтобы это было сложно сделать.

— Вызвать аварию с небольшим радиусом, чтобы предотвратить наступление ВСУ вблизи самой ЗАЭС.

Отметим, ранее мы писали о том, что оккупанты покидают ЗАЭС.